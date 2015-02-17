Жертвами взрывов на контрольно-пропускном пункте в Нигерии стали 11 человек

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами нескольких взрывов на военном контрольно-пропускном пункте недалеко от северо-восточного нигерийского города Биу стали по меньшей мере 11 человек. Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Нападение было проведено тремя смертниками на трехколесном мотоцикле. Они убили 11 человек, в том числе детей, торгующих на границе", - сообщил представитель местной полиции.

Ранее сообщалось о том, что демонстрация оппозиционных сил в нигерийском городе Окрика на юге страны была прервана несколькими взрывами и стрельбой. В настоящий момент неизвестно, есть ли среди демонстрантов жертвы.