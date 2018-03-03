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    Жертвами межэтнических столкновений в ДР Конго стали 49 человек

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Жертвами межэтнических столкновений на востоке Демократической Республики Конго стали 49 человек, десятки пострадали.

    Как передает Report, в ночь с 1 на 2 марта радикально настроенные представители народности Ленду вместе с сообщниками попытались напасть на деревню Мазе в провинции Итури, однако атаку отразили силы безопасности.

    Через некоторое время боевики вернулись с подкреплением, что обернулось столкновениями.

    Межэтнический конфликт между земледельцами ленду и скотоводами хема продолжается с 1999 года. Этнические группы соперничают за землю и контроль над природными ресурсами, в том числе золото.

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