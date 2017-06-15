Жену премьера Лесото застрелили сразу после инаугурации мужа

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Жену премьер-министра Лесото Тома Табане застрелили спустя несколько часов после инаугурации мужа, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель полиции, 58-летняя Липолело Табане находилась недалеко от столицы страны города Масеру. Она ехала домой с подругой, когда неизвестный выстрелил в обеих женщин. Липолело скончалась на месте, ее подруга была доставлена в больницу.

Мотивы стрелявшего пока неясны, в настоящий момент идет расследование.