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Жена уханьского вирусолога умерла от COVID-19 задолго до начала пандемии

Жена уханьского вирусолога умерла от COVID-19 задолго до начала пандемии Супруга одного из сотрудников Уханьского института вирусологии скончалась от коронавируса за несколько месяцев до начала общемировой пандемии
Другие страны
30 мая 2021 г. 21:56
Жена уханьского вирусолога умерла от COVID-19 задолго до начала пандемии

Супруга одного из сотрудников Уханьского института вирусологии скончалась от коронавируса за несколько месяцев до начала общемировой пандемии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера.

Во времена работы администрации 45-го президента США Дональда Трампа, Ашер занимался расследованием происхождения коронавируса. Информацию о том, что одной из первых жертв COVID-19 еще в декабре 2019 года стала жена сотрудника института вирусологии в Ухани, Ашеру передал другой работник этой лаборатории.

По мнению Дэвида Ашера, официальные лица Китая намеренно скрывали информацию о смертях от коронавируса в ноябре и декабре в 2019 году, маскируя случаи коронавируса под грипп.

"Сколько нормальных людей в возрасте от 30 до 40 лет так сильно заболевают гриппом, что их нужно госпитализировать? Мне сказали, что сотрудники лаборатории почти наверняка получают прививки от гриппа", - заявил Ашер.

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