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Жапаров призвал Европарламент не вмешиваться в дела Кыргызстана

Жапаров призвал Европарламент не вмешиваться в дела Кыргызстана Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов Европейского парламента не вмешиваться в дела страны и объективно оценивать происходящие в ней события.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 13:28

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов Европейского парламента не вмешиваться в дела страны и объективно оценивать происходящие в ней события.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Жапаров заявил об этом в Бишкеке на 3-м курултае (съезде) представителей всех регионов Кыргызстана.

"Мы - независимое государство, поэтому не надо вмешиваться в наши процессы", - сказал он.

Несколько дней назад Европарламент принял резолюцию в поддержку лидера Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Темирлана Султанбекова, который был арестован с двумя однопартийцами перед выборами в местные органы власти по подозрению в подкупе избирателей. После этого СДПК была отстранена от участия в выборах.

По мнению президента, действия членов СДПК являются преступлением, за которое "нельзя гладить по голове", а в Европе принимают резолюцию, не обращая внимания на объективные факторы..

Жапаров также подчеркнул, что Кыргызстан готов заимствовать опыт европейских стран и развивать с ними партнерские отношения. "Мы открыты для такого сотрудничества", - сказал он.

Президент добавил, что Кыргызстан сейчас проходит важный этап развития. "Мы проходим то, что вы прошли сто лет назад, не забывайте об этом, и мы стараемся вас догнать", - отметил он, обращаясь к Европарламенту.

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