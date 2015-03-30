Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки были зафиксированы в 09.48 по местному времени (02.48 мск) в 45 км к юго-западу от города Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца"- мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью.