На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в штате Чьяпас на юге Мексики близ границы с Гватемалой.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр стихии находился в 9 км к северо-востоку от населенного пункта Пуэрто-Мадеро (около 6 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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