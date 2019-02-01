На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в штате Чьяпас на юге Мексики близ границы с Гватемалой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 9 км к северо-востоку от населенного пункта Пуэрто-Мадеро (около 6 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.