Земан заявил о возможности переноса посольства Чехии в Иерусалим

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматривает возможность переноса чешского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По словам Земана, процесс переноса дипмиссии будет проходить в три этапа. Он отметил, что в октябре в Иерусалиме будет открыто почётное консульство Чехии.

После этого там будут открыты «другие чешские учреждения — до фактического перемещения посольства».

Отмечается, что Земан не назвал конкретные сроки открытия дипучреждений Чехии в Иерусалиме.

По данным агентства, в правительстве Чехии, которое контролирует внешнюю политику, не подтвердили эти планы.