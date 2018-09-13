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    Земан заявил о возможности переноса посольства Чехии в Иерусалим

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматривает возможность переноса чешского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По словам Земана, процесс переноса дипмиссии будет проходить в три этапа. Он отметил, что в октябре в Иерусалиме будет открыто почётное консульство Чехии.

    После этого там будут открыты «другие чешские учреждения — до фактического перемещения посольства».

    Отмечается, что Земан не назвал конкретные сроки открытия дипучреждений Чехии в Иерусалиме.

    По данным агентства, в правительстве Чехии, которое контролирует внешнюю политику, не подтвердили эти планы.

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