Земан лидирует на выборах президента Чехии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчёта данных на половине избирательных участков лидирует в первом туре выборов главы государства с 41,86% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает Чешское телевидение.

По информации, на втором месте находится экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у которого 25,11% голосов, на третьем — экс-посол Чехии во Франции Павел Фишер (9,39%).

Остальные шесть претендентов на пост главы государства набрали менее 9% голосов.

Ранее сообщалось, что в Чехии завершился первый тур президентских выборов. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, 26 и 27 января состоится второй тур голосования.