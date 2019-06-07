Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы МВД Авакова

Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова будет рассмотрена главой государства.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова набрала достаточное количество подписей для передачи документа на рассмотрение властям. Она была размещена на сайте президента страны 2 июня и уже через четыре дня, 6 июня, собрала более 25 тыс. подписей.

При этом, согласно правилам создания петиций, для передачи обращения главе государства оно должно набрать подписи 25 тыс. человек в течение трёх месяцев. Однако даже если президент Украины Владимир Зеленский решит запустить отставку министра, то он должен будет выдвинуть такую инициативу на голосование Верховной рады и заручиться поддержкой 226 депутатов. И именно за парламентом остаётся окончательное решение.

Поводом для возмущения граждан стала трагедия, разыгравшаяся несколько дней назад в Киевской области, где, как сообщают украинские СМИ, пьяные полицейские застрелили пятилетнего ребёнка. Многие винят в произошедшем главу МВД, чья реформа полиции за пять лет так и не принесла значимых результатов.