Зеленский предложил Facebook открыть офис на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской социальной сети Facebook открыть в стране представительство.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской социальной сети Facebook открыть в стране представительство.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

Украинский лидер провел видеоконференцию с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом, в ходе которой среди прочего пригласил их посетить форум "Дия. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой digital-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", - сказал президент.

Присутствовавший на переговорах министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что "предвыборная президентская кампания Владимира Зеленского была самой технологичной в мире, а ключевыми каналами коммуникации во время этой кампании были сервисы Facebook и Instagram".