Зеленский анонсировал две встречи в рамках сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении двух специальных встреч в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Первая встреча – это Международная Крымская платформа на уровне лидеров. Россия пытается заблокировать нас, не допустить в определенные залы и заставить молчать. Они говорят, что якобы не боятся этой тематики, но на самом деле активно работают против. Мы проведем этот саммит несмотря на любые препятствия", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вторая встреча состоится при поддержке премьер-министра Канады Марка Карни. "Мы проведем мероприятие высокого уровня, посвященное украинским детям, похищенным Россией. К нам присоединится много лидеров", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что 80-й сессия Генассамблеи ООН будет проходить в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с 23 по 30 сентября.