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Затопленный город на севере Нигерии покинули более 200 тыс. человек

Затопленный город на севере Нигерии покинули более 200 тыс. человек Свыше 200 тыс. человек были вынуждены срочно покинуть город Майдугури - административный центр штата Борно на северо-востоке Нигерии, который на 70% затопило после продолжительных ливней.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 11:32
Затопленный город на севере Нигерии покинули более 200 тыс. человек

Свыше 200 тыс. человек были вынуждены срочно покинуть город Майдугури - административный центр штата Борно на северо-востоке Нигерии, который на 70% затопило после продолжительных ливней.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Daily Trust.

Издание отмечает, что бедствие принимает "апокалиптические" масштабы.

Наводнение размыло кладбище, а также канализацию и свалки, сообщает газета. Из местного зоопарка на волю вырвались крокодилы и змеи, вода разрушила многие дома, уничтожила посевы на пригородных территориях. По данным Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, более 200 тыс. горожан стали внутренне перемещенными лицами. Множество людей, в том числе дети, считаются без вести пропавшими.

Помимо затяжных дождей, к катастрофическому наводнению привело разрушение плотины Алау, расположенной в 10 км от Майдугури. По свидетельству старожилов, последний раз бедствие подобного масштаба было отмечено в столице штата Борно более 30 лет назад.

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Версия на английском языке Flood displaces over 200,000 people in Nigeria's Maiduguri

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