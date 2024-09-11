Затопленный город на севере Нигерии покинули более 200 тыс. человек

Свыше 200 тыс. человек были вынуждены срочно покинуть город Майдугури - административный центр штата Борно на северо-востоке Нигерии, который на 70% затопило после продолжительных ливней.

Свыше 200 тыс. человек были вынуждены срочно покинуть город Майдугури - административный центр штата Борно на северо-востоке Нигерии, который на 70% затопило после продолжительных ливней.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Daily Trust.

Издание отмечает, что бедствие принимает "апокалиптические" масштабы.

Наводнение размыло кладбище, а также канализацию и свалки, сообщает газета. Из местного зоопарка на волю вырвались крокодилы и змеи, вода разрушила многие дома, уничтожила посевы на пригородных территориях. По данным Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, более 200 тыс. горожан стали внутренне перемещенными лицами. Множество людей, в том числе дети, считаются без вести пропавшими.

Помимо затяжных дождей, к катастрофическому наводнению привело разрушение плотины Алау, расположенной в 10 км от Майдугури. По свидетельству старожилов, последний раз бедствие подобного масштаба было отмечено в столице штата Борно более 30 лет назад.