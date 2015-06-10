Кучма: Заседания контактной группы по Украине состоятся 16 и 23 июня

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма подтвердил, что заседания контактной группы состоятся 16 и 23 июня, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Заседания запланированы на 16 и 23 июня. Но изменит ли свою позицию Россия - мы сегодня услышим. Там, я уверен, это будет одна из главных проблем - с какими инструкциями приедет представитель России туда трудно предсказать", - сказал Кучма в среду журналистам в Киеве.

Также он высказался против расширения формата контактной группы - трехсторонняя плюс представители отдельных районов Донбасса.

"Мы с этим согласиться не можем. Они должны принимать участие, но не в качестве голоса, а в качестве консультантов. Мы ведем с ними самый широкий переговорный процесс, но решения должны приниматься в другом месте", - сказал Кучма.