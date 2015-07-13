Зариф надеется, что 13 июля останется крайней датой для выработки соглашения по Ирану

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Джавад Зариф рассчитывает, что крайняя дата для выработки соглашения Ирана и "шестерки" больше не будет переноситься. Об этом, как соообщает Report со ссылкой на ТАСС, Зариф заявил журналистам с балкона третьего этажа венского отеля "Кобург".

Министру выкрикнули вопрос, ожидается ли еще одно продление переговорного процесса. Зариф ответил: "Рассчитываем, что нет".

Он также сообщил, что Иран и "шестерка" продолжит работу и в понедельник. Его спросили, стоит ли ожидать, что уже сегодня будет объявлено об окончательной сделке. "Нет, нам нужно будет еще работать завтра", - сказал он.