Зариф: хуситы могли доработать имевшиеся у них ракеты для удара по саудовским нефтяным объектам

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такую возможность он озвучил в воскресенье в интервью американской телекомпании CBS.

"Йеменцы унаследовали все оружие от экс-президента Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти, - пояснил Зариф. - Я слышал, что йеменское оружие отличается от того, что мы производим. У них есть технологии и ноу-хау, с помощью которых они могли увеличить радиус действия ракет, доставшихся им от Салеха".

По его словам, Эр-Рияд не предоставил никаких доказательств причастности Тегерана к атакам. "Саудиты показали шоу, но ничего не смогли доказать", - отметил министр.