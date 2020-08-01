Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом

После распространения пандемии коронавируса многие страны начали применять различные ограничения в отношении граждан, возвращающихся на родину.

После распространения пандемии коронавируса многие страны начали применять различные ограничения в отношении граждан, возвращающихся на родину.

Report выяснил, какие ограничения действуют в связи с этим в различных странах.

ОАЭ

С 1 августа будут введены новые правила для возвращающихся в страну граждан и лиц, имеющих вид на жительство в Дубае. Для этого указанные лица должны получить в онлайн-формате разрешение на проживание и въезд в страну от Главного управления по делам резидентов и иностранцев. В случае отказа в получении разрешения по разным причинам, его можно повторно подать только через 4 дня.

Сообщается, что жители, возвращающиеся в Дубай, за 96 часов должны пройти тест на COVID-19, и результат должен быть негативным. Дети в возрасте до 12 лет, а также люди с физическими ограничениями средней и тяжелой степени освобождаются от этого теста. Кроме того, по возвращении некоторые по определенным причинам должны будут пройти тест на COVID-19 в аэропорту Дубая. В этом случае жители не должны покидать место проживания до тех пор, пока результат теста не окажется негативным.

Россия

Граждане России, желающие вернуться в свою страну, должны заполнить анкету на портале государственных услуг, а затем пройти тест на COVID-19. Сдавать тест следует либо за 3 дня до приезда, либо в течение трех дней после приезда в Россию. Лица, у которых негативный результат, освобождаются от 14-дневного карантина.

Грузия

Грузия смягчила правила въезда в страну для ряда стран Евросоюза. Так, граждане из Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы просто проходят тест на коронавирус в грузинском аэропорту за государственный счет. А граждане с температурой немедленно доставляются в медицинский центр.

Желающие вернуться в Грузию из Италии, Кипра, Греции, Испании, Швеции, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Хорватии могут приехать с условием пребывания в 14-дневном карантине. Отметим, что воздушное сообщение между названными странами и Грузией уже восстановлено. Для тех, кто был эвакуирован из других стран, 14-дневный карантин является обязательным. К примеру, если кто-то из оставшихся в Польше приезжает в Грузию через Германию, он должен быть помещен на 14-дневный карантин.

Кроме того, Грузия принимает результаты теста на COVID-19, проведенного только в своей стране. То есть перед возвращением в Грузию не обязательно проходить тест за рубежом.

Турция

Граждане, возвращающиеся в Турцию, должны заполнить анкету. В Турции они проходят тест на COVID-19 на месте, и если результат положительный, или имеются какие-либо симптомы болезни, граждане направляются в больницу.

Они получают бесплатное лечение независимо от того, есть ли страховка.

Украина

Министерство здравоохранения Украины разделило страны мира на две зоны: красную и зеленую. К красной зоне относятся страны с численностью активных пациентов с коронавирусом более 55 на каждые 100 тысяч населения.

Напротив, если число носителей вируса на каждые 100 тысяч населения меньше 55, то эта страна входит в зеленую зону. А страны, не ведущие статистику коронавируса, автоматически включаются в красную зону.

Для прибывающих из зеленой зоны граждан никаких ограничений нет. Приезжающие из этих стран могут свободно передвигаться. А лица, прибывшие из красной зоны, должны в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

Те, кто хочет быть досрочно освобожден от режима самоизоляции, должны пройти тест на COVID-19, который покажет отрицательный результат. Пройти этот тест можно в аэропортах Борисполя, Львова и Харькова. Цена теста варьируется от 92 до 130 манат на человека. Результат становится известным в течение 24 часов.

Казахстан

Граждане Казахстана должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 за последние 5 дней. В противном случае их ждет двухдневный лабораторный карантин. Те, у кого результат положительный, помещаются в больницу.

Лица, не инфицированные коронавирусом, но имеющие симптомы, должны оставаться на карантине в течение 14 дней.

США

США не накладывают ограничений ни на одного гражданина, возвращающегося в свою страну. Однако Штаты прервали авиасообщение с Европой и странами со стремительным распространением пандемии.

Германия

Граждане, возвращающиеся в Германию, должны обязательно пройти тест на COVID-19. Тест в этой стране бесплатный. Те, у кого результат положительный, помещаются на карантин на 14 дней.

Германия выделяет страны с высоким и низким риском в связи с коронавирусом. Азербайджан, как и другие страны СНГ, входит в зону высокого риска. Посетители из стран с высоким риском, помимо прохождения теста на коронавирус, должны ввести свои личные данные в специальные карты.

Франция

Рекомендуется пройти тест на коронавирус за 72 часа до поездки во Францию. Те, у кого ответ отрицательный, однако есть симптомы коронавируса, немедленно помещаются на карантин.

Великобритания

Граждане, возвращающиеся в Великобританию, могут пройти тестирование в аэропорту. Они должны соблюдать 14-дневный карантин.