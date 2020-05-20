Задержан один из возможных преемников ИГИЛ

Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" Абделлы Кардаша.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство INA.

"Задержан кандидат в преемники преступника аль-Багдади Абдел Кардаш", - сообщило агентство. Это один из псевдонимов боевика.

СМИ называли Абделлу Кардаша "новым главарем" ИГ. По данным газеты Guardian, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдел Рахман аль-Мауля аль-Сальби. По информации газеты, полученной от представителей двух разведывательных организаций, уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем ИГ в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади. Издание пишет, что он также известен под псевдонимами Хаджи Абделла и Абделла Кардаш.