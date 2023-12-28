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Забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов

Забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов В Финляндии пройдут массовые двухдневные забастовки.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 18:30
Забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов

В Финляндии пройдут массовые двухдневные забастовки.

Как передает Report, об этом сообщает издание Helsingin Sanomat (HS).

По информации издания, забастовки состоятся в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste.

Ожидается, что в них примут участие около 7 тыс. человек. Акции протеста состоятся 1 и 2 февраля.

Отмечается, что рабочие недовольны реформами правительства. Они выступают против ограничения на проведение политических забастовок. Работа будет приостановлена на заводах Neste в Порвоо и Наантали, на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии.

До этого газета IltaSanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов (SAK) писала, что около 100 тыс. человек приняли участие в забастовке профсоюзов в Финляндии.

Работники выступили против реформы рынка труда, которую продвигают государственные чиновники.

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