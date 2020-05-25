​За сутки коронавирусом в мире заразились более чем 101 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 101 тыс., превысив 5,2 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4,2 тыс. и превысило 337 тыс.

Как передает Report, об этом 24 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени 24 мая в мире были зарегистрированы 5 204 508 инфицированных и 337 687 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 101 502, а умерших - на 4 286. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Днем ранее за сутки было зафиксировано 109 536 новых случаев заражения и 5 663 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 338 124. За сутки оно возросло на 55 636. Количество умерших увеличилось на 2 932 и достигло 138 116. В Европе насчитываются 2 006 984 заразившихся и 173 886 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 327, а умерших - на 928.