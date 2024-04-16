Южная Корея выразила Японии протест из-за очередной претензий на острова Токто

Южная Корея выразила "решительный" протест Японии после того, как Токио опубликовал ежегодный доклад, в котором в очередной раз выразил свои территориальные претензии на группу южнокорейских островов Токто.

Южная Корея выразила "решительный" протест Японии после того, как Токио опубликовал ежегодный доклад, в котором в очередной раз выразил свои территориальные претензии на группу южнокорейских островов Токто.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало заместителя главы миссии японского посольства в Сеуле Тайсукэ Мибаэ.

"Правительство решительно протестует против неоднократных несправедливых территориальных претензий японского правительства на Токто, который, безусловно, является нашей собственной территорией с исторической, географической точки зрения и согласно международному праву <...>, и призывает (Японию) немедленно отозвать их", - заявил в своем комментарии представитель МИД Лим Су Сук.

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.