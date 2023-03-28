Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения ВМС с авианосцем

Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея и США, а также Морские силы самообороны Японии планируют провести трехсторонние учения с участием американского атомного авианосца Nimitz.

Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея и США, а также Морские силы самообороны Японии планируют провести трехсторонние учения с участием американского атомного авианосца Nimitz.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"У нас запланированы трехсторонние учения с Морскими силами самообороны Японии и ВМС Республики Корея, после того как мы выйдем из Пусана", - сказал командующий 11-й авианосной ударной группой ВМС США Кристофер Суини.

Американский авианосец прибыл в Пусан во вторник. По данным источника агентства, корабль покинет порт, скорее всего, в конце этой недели, а учения состоятся в начале следующей.