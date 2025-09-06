Южная Корея осудила рейд против мигрантов на заводе в США

МИД Южной Кореи подверг критике задержания южнокорейских граждан в рамках антимиграционного рейда на заводе Hyundai Motor Group и LG Energy Solution по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.

"Никто не должен препятствовать экономической деятельности наших компаний, вкладывающих деньги в американский рынок, а также реализации прав и свобод наших граждан", - приводит издание слова представителя южнокорейского дипломатического ведомства Ли Джэ Уна.

Он также сообщил, что южнокорейский МИД выразил посольству США в Сеуле "озабоченность и огорчение" в связи с произошедшим.

Отметим, что на совместном производстве аккумуляторов для электромобилей корейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в городе Эллабелл штата Джорджия в ходе операции по выявлению нелегальных мигрантов правоохранительные органы 4 сентября задержали до 450 работников завода. По данным дипломатического источника Yonhap, 300 из них - граждане Южной Кореи.

Американская сторона в свой черед пояснила, что рейд проводился "в рамках расследования в отношении лиц, не имевших соответствующих документов".