YouTube удалит контент, оспаривающий итоги выборов в США

Видеохостинг YouTube начинает удалять материалы, которые содержат утверждения о масштабных подтасовках или ошибках при подсчете бюллетеней на состоявшихся 3 ноября в США выборах.

Видеохостинг YouTube начинает удалять материалы, которые содержат утверждения о масштабных подтасовках или ошибках при подсчете бюллетеней на состоявшихся 3 ноября в США выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материале, размещенном в среду в официальном блоге YouTube.

"С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения относительно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году, - отмечается в сообщении. - Например, мы будем убирать видеоматериалы, в которых утверждается, что кандидат на пост президента победил на выборах благодаря ошибкам в компьютерных программах или в результате ошибок при подсчете бюллетеней. Мы начинаем проводить эту политику с сегодняшнего дня и активизируем эти действия в предстоящие недели".

В то же время, как указывается в сообщении, "новостные материалы и комментарии по этим вопросам, как всегда, могут находиться на нашей платформе, если имеют достаточный образовательный, документальный, научный или художественный контекст".