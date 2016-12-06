Японские компании запрещают рабочую переписку после 22:00 для борьбы с переработками

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Крупные японские компании пытаются сломать корпоративную традицию в стране, связанную с массовыми переработками, которые иногда доводят некоторых японцев до самоубийства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, поводом послужил громкий случай в крупном рекламном агентстве Dentsu, молодая сотрудница которого работала больше нормы, что привело к суициду.

Многие компании сталкиваются с тем, что сотрудники настолько привыкли к постоянным переработкам, что им порой не так просто объяснить, что после окончания рабочего дня можно и нужно уходить домой. Для этого в некоторых компаниях даже придумали специальный "день без переработок", когда каждый сотрудник может надеть фиолетовую накидку и прикрепить к ней лист бумаги с написанным временем, когда он хочет уйти домой. Благодаря этому работник не получает дополнительных заданий, которые могли бы задержать его на месте.

Японское подразделение крупного производителя косметики ввело запрет на рабочую переписку после десяти часов вечера. Это стало особенно актуально для тех сотрудников, которые часто общаются с клиентами из стран в других часовых поясах. Ряд корпораций, в свою очередь, буквально заставляют своих сотрудников брать ежемесячно один или два выходных в течение рабочей недели.

В начале ноября в Токио прошла встреча представителей 27 крупных японских компаний. Они договорились вместе работать над тем, чтобы задавать новую моду на японском рынке труда. "Чтобы реформировать рабочие условия, высшее руководство компаний должно постоянно призывать к изменениям. Удовлетворенность сотрудников в конечном счете приводит к повышению доходов компании", - привела газета Nikkei слова Хитоси Уэмуры - президента крупной девелоперской компании Tokyo Land.