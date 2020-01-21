Японские компании повысили меры безопасности из-за вируса из Китая

Японские компании соблюдают повышенные меры безопасности в связи с распространением в китайском Ухане вируса пневмонии нового типа, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, компания SoftBank перевела своих сотрудников в Китае на режим работы из дома. Nippon Steel Corporation отменила командировки в Ухань, кроме особо срочных, а Sony – вообще в Китай.

Напомним, что в Ухане находится завод автоконцерна Nissan, в связи с чем сотрудникам этой компании было запрещено приближаться к рыбному рынку, который стал центром распространения заражения, а также рекомендовано избегать контактов с животными. Остальные компании рекомендуют сотрудникам чаще мыть руки, носить маски, избегать мест большого скопления людей.

Напомним, что первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии на прошлой неделе. Правительство учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра, а во вторник провело специальное заседание министров.

В свою очередь Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа. Отмечается, что клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике. Над разработкой препарата также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.