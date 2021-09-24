Япония призвала начать переговоры по реформе Совбеза ООН

Правительство Японии призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН.

Правительство Японии призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в своем видеообращении на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Япония призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН, которая необходима для того, чтобы этот орган отражал реалии XXI века", - отметил он. По словам главы японского правительства, для создания более спокойного и безопасного мира международные шаги в деле контроля над вооружениями и разоружения должны быть честными и прозрачными. "Как единственная страна, испытавшая на себе разрушительные атомные бомбардировки, Япония будет служить мостом между странами, занимающими разные позиции, и внесет вклад в дело освобождения мира от ядерного оружия", - добавил Ёсихидэ Суга.

Глава японского правительства также решительно осудил недавние ракетные пуски КНДР, назвав их прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН. В то же время Суга выразил надежду на то, что КНДР вернется к дипломатическому диалогу, а "переговоры между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации продолжатся".