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    Япония отзывает посла в Южной Корее

    Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Япония приняла решение временно отозвать своего посла в Республике Корея Ясумасу Нагаминэ в качестве ответной меры на установку напротив японского генконсульства в Пусане памятника женщинам - жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века.

    Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

    "Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ", - сказал он.

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