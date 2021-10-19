Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями

Япония выразило протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет.

Япония выразило протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

"По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был направлен протест", - пояснил он, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, "подобные пуски представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону и являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН".

"Это чрезвычайно прискорбно", - добавил Исодзаки.

Ранее во вторник южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).

В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (05.38 бакинское время), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.