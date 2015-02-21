Япония начала чеканить монеты в память о жертвах цунами 2011 года

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Япония начала чеканить золотые и серебряные памятные монеты, посвященные жертвам землетрясения и цунами на северо-востоке страны в марте 2011 года, чтобы помочь собрать средства на проекты по восстановлению разрушений, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Монеты будут чеканить в Осаке. Они должны помочь сохранить память о трагедии и позволить узнать о ней как можно большему числу людей.

Предполагается изготовить 45 тысяч золотых монет по 10 тысяч иен каждая (около 80 долларов) и 180 тысяч серебряных монет по 1000 иен каждая (около 8 долларов).

На одной из сторон монет изображена одинокая 250-летняя сосна - единственное, что осталось в смытом цунами городке Рикудзентаката. Только там погибло около 1700 человек.

Одиннадцатого марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения на северо-восточное побережье Японии обрушилась 15-метровая волна цунами, вызвав аварию на АЭС "Фукусима-1".