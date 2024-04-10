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Япония, КНР и Южная Корея намерены провести трехсторонний саммит в конце мая

Япония, КНР и Южная Корея намерены провести трехсторонний саммит в конце мая Япония, Китай и Республика Корея в конце мая намерены провести трехстороннюю встречу представителей руководства.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 06:10
Япония, КНР и Южная Корея намерены провести трехсторонний саммит в конце мая

Япония, Китай и Республика Корея в конце мая намерены провести трехстороннюю встречу представителей руководства.

Как передает Report со ссылкой на газету Yomiuri, в настоящее время стороны рассматривают вариант проведения переговоров в Южной Корее 26-27 мая. Если встреча состоится, то в ней примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Госсовета КНР Ли Цян и президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Ожидается, что они обсудят региональные вопросы, включая КНДР, и экономическое сотрудничество.

Трехсторонний саммит Японии, Республики Корея и КНР впервые состоялся в 2008 году. С тех пор прошло восемь таких встреч, последняя - в 2019 году. Работу формата приостанавливали из-за разногласий между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда, а также из-за пандемии.

26 ноября 2023 года в Пусане состоялись переговоры министров иностранных дел Китая, Республики Корея и Японии. Тогда главы внешнеполитических ведомств договорились ускорить подготовку к саммиту.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Yaponiya, Çin və Cənubi Koreya may ayının sonunda üçtərəfli sammit keçirmək niyyətindədir

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