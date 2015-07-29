​Япония: Китайские суда вторглись в территориальные воды страны

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Береговая охрана Японии сообщила в среду о вторжении двух китайских сторожевых катеров в водное пространство в районе спорных островов Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Киодо, это уже 21-е по счету в этом году появление китайских судов в контролируемых японцами водах около Сэнкаку.

Со ссылкой на береговую охрану Окинавы агентство Киодо сообщает, что на этот раз это были сторожевые катера "Хайцзин-2307" и "Хайцзин-2308". Японцы призвали их покинуть водное пространство. Экипажи китайских катеров на двух языках ответили, что оно находится под юрисдикцией Китая, и также потребовали от японцев покинуть тот район.

Отношения Японии и Китая в районе спорного архипелага в Восточно-Китайском море осложнились после того, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.