    WSJ: Для ударов по судам в Карибском море не требуется одобрение Конгресса

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 02:18
    WSJ: Для ударов по судам в Карибском море не требуется одобрение Конгресса

    Администрация президента США Дональда Трампа считает, что для ударов по судам в Карибском море, предположительно занимающимся контрабандой наркотиков, не нужно разрешение Конгресса США.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

    По словам представителя американской администрации, США могут продолжать вести борьбу с наркотрафиком в Карибском море и восточной части Тихого океана, так как это не достигает уровня действий, о которых говорится в Резолюции о военных полномочиях, принятой в 1973 году. Согласно ей, американский лидер должен прекратить любые военные операции, если они не будут одобрены Конгрессом.

    Операции в регионе Карибского моря не представляют угрозы для американских военнослужащих, поскольку суда, предположительно перевозящие наркотики, подвергаются атакам вдали от кораблей с военными США, считают в Белом доме.

    Республиканцы и демократы в Конгрессе, пишет WSJ, выразили недовольство отсутствием прозрачности со стороны администрации Трампа касательно ударов по судам в этом регионе. Однако, Вашингтон продолжает обвинять Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков, и перебрасывает в регион Карибского моря крупные силы.

    Конгресс США The Wall Street Journal Дональд Трамп
