О нас

WP: Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

WP: Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках Секретная служба США после покушения на республиканца Дональда Трампа рекомендовала ему проводить митинги исключительно на крытых площадках.
Другие страны
24 июля 2024 г. 07:47
WP: Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

Секретная служба США после покушения на республиканца Дональда Трампа рекомендовала ему проводить митинги исключительно на крытых площадках.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что после покушения на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) 13 июля сотрудники Секретной службы рекомендовали Трампу и его предвыборному штабу в целях безопасности "прекратить организацию крупных митингов и других мероприятий с большим числом посетителей на открытом воздухе".

По данным издания, в предвыборном штабе республиканца "подыскивают крытые площадки, такие как баскетбольные стадионы", которые могли бы вместить несколько тысяч зрителей. Штаб Трампа не планирует проведение митингов на открытом воздухе.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке WP: Məxfi Xidmət Trampa qapalı ərazilərdə mitinqlər keçirməyi tövsiyə edib

Другие новости из категории

В Китае объявили наивысший красный уровень опасности из-за супертайфуна Гаеми
В Китае объявили наивысший красный уровень опасности из-за супертайфуна "Гаеми"
24 июля 2024 г. 08:56
Шар с мусором из КНДР упал на территории офиса президента Южной Кореи
Шар с мусором из КНДР упал на территории офиса президента Южной Кореи
24 июля 2024 г. 08:37
В Сеуле заявили, что Пхеньян находится на последней стадии создания ТЯО
В Сеуле заявили, что Пхеньян находится на последней стадии создания ТЯО
24 июля 2024 г. 08:21
В Йеллоустонском парке произошел сильный гидротермальный взрыв
ВидеоВ Йеллоустонском парке произошел сильный гидротермальный взрыв
24 июля 2024 г. 08:09
В Мексике произошел взрыв на фабрике по производству текилы, есть погибшие
В Мексике произошел взрыв на фабрике по производству текилы, есть погибшие
24 июля 2024 г. 06:21
У берегов Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5
У берегов Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5
24 июля 2024 г. 05:53
Минобороны Литвы дополнительно получит на инфраструктурные проекты €7 млн
Минобороны Литвы дополнительно получит на инфраструктурные проекты €7 млн
24 июля 2024 г. 03:39
Госдеп США не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки
Госдеп США не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки
24 июля 2024 г. 02:50
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
24 июля 2024 г. 00:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi