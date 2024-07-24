WP: Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

Секретная служба США после покушения на республиканца Дональда Трампа рекомендовала ему проводить митинги исключительно на крытых площадках.

Секретная служба США после покушения на республиканца Дональда Трампа рекомендовала ему проводить митинги исключительно на крытых площадках.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что после покушения на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) 13 июля сотрудники Секретной службы рекомендовали Трампу и его предвыборному штабу в целях безопасности "прекратить организацию крупных митингов и других мероприятий с большим числом посетителей на открытом воздухе".

По данным издания, в предвыборном штабе республиканца "подыскивают крытые площадки, такие как баскетбольные стадионы", которые могли бы вместить несколько тысяч зрителей. Штаб Трампа не планирует проведение митингов на открытом воздухе.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.