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WP: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 триллиона в Украине

WP: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 триллиона в Украине После начала войны в Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 трлн долларов США.
Другие страны
12 августа 2022 г. 08:55
WP: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 триллиона в Украине

После начала войны в Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что под контролем РФ находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% - металлов и треть месторождений редкоземельных элементов. Речь, в том числе о месторождении лития, необходимого для производства аккумуляторов.

Также на подконтрольных территориях оказались месторождения урана, золота и известняка. Таким образом Киев может потерять доступ к двум третям своих запасов.

Многие полезные ископаемые с этих месторождений необходимы для создания и функционирования высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации.

WP напомнило, что это затруднит западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая.

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