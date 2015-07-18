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    ​Взрыв в Ираке: Число погибших выросло до 100 человек

    В результате взрыва рухнули несколько находящихся рядом зданий

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в иракском городе Хан-Бани-Саад достигло 100 человек, среди них много детей.

    Как передает Report, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел на рынке города, где в это время отмечалось окончание священного мусульманского месяца Рамазан.

    Полицейские заявили, что в результате взрыва рухнули несколько находящихся рядом зданий, под обломками которых могут до сих пор находиться люди.

    Пока неизвестно, кто ответственен за это нападение.

    Хан-Бани-Саад - преимущественно шиитский город в провинции Дияла.

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