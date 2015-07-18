​Взрыв в Ираке: Число погибших выросло до 100 человек

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в иракском городе Хан-Бани-Саад достигло 100 человек, среди них много детей.

Как передает Report, ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел на рынке города, где в это время отмечалось окончание священного мусульманского месяца Рамазан.

Полицейские заявили, что в результате взрыва рухнули несколько находящихся рядом зданий, под обломками которых могут до сих пор находиться люди.

Пока неизвестно, кто ответственен за это нападение.

Хан-Бани-Саад - преимущественно шиитский город в провинции Дияла.