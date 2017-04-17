Взрыв разрушил здание банка на Корсике

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв, произошедший этой ночью в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.

На месте инцидента работают взрывотехники и полиция.

К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.