Восемь высокопоставленных офицеров ВМС США обвиняются во взятках

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Министерство юстиций США обвинило в коррупции 8 офицеров Военно-морских сил (ВМС), в том числе одного адмирала, сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, среди обвиняемых — контр-адмирал Брюс Лавлес, четыре отставных капитана ВМС и полковник морской пехоты в отставке. Они обвиняются в получении взяток от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура.

В обмен на дорогие подарки офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая позволила его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов.