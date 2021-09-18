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Выполнивший рейс Пекин-Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания

Выполнивший рейс Пекин-Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания Французский авиаперевозчик Air France подтверждает факт технической неисправности на самолете, который выполнял в субботу рейс AF393 Пекин-Париж и был вынужден вернуться в аэропорт Шоуду.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 09:31
Выполнивший рейс Пекин-Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания

Французский авиаперевозчик Air France подтверждает факт технической неисправности на самолете, который выполнял в субботу рейс AF393 Пекин-Париж и был вынужден вернуться в аэропорт Шоуду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении компании.

"Экипаж авиалайнера Boeing 777 принял решение о возвращении в Пекин через 14 минут после вылета в связи с выявлением технической неисправности", - уточняется в нем. Согласно заявлению, подобные меры были приняты в соответствии с инструкциями авиапроизводителя и Air France.

В документе отмечается, что самолет совершил посадку в Пекине в 04:03 по местному времени. Все пассажиры данного рейса, как сообщается, вскоре вылетят в Париж. Авиакомпания выразила сожаление по поводу ЧП и подтвердила, что "ставит во главу угла безопасность команды авиалайнера и его пассажиров".

Ранее пекинская газета "Бэйцзин жибао" сообщила, что выполнявший рейс Пекин - Париж самолет Air France вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания. В ходе происшествия, как утверждается, никто не пострадал. Находившиеся в самолете очевидцы рассказали изданию, что при взлете был слышен хлопок, а затем в салоне появился запах гари.

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