ВВС Сирии нанесли авиаудар по аэродрому в городе Ракка, уничтожено свыше 140 боевиков

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ ВВС Сирии уничтожили 26 мая более 140 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в результате авиаудара по военному аэродрому Табка в городе Ракка. Как отмечает Report, об этом сообщает новостной портал "Сурия аль-Эн".

Ракка - крупный город на севере Сирии, административный центр одноименной провинции. Он был захвачен боевиками ИГ в марте 2013 года. В городе установлено шариатское правление.

Ранее информационное агентство САНА сообщило, что правительственная армия Сирии провела серию успешных рейдов и операций против террористов в ряде регионов страны, в частности, в провинциях Дераа и Эс-Сувейда.