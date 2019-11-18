​ВВС России вновь бомбят Идлиб, погибли 9 мирных жителей

Жертвами очередного удара Военно-воздушных сил (ВВС) России по населенным пунктам Идлибской зоны деэскалации в воскресенье стали девять мирных жителей, ранены не менее десяти человек, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

По данным источников в умеренной оппозиции, российская авиация нанесла удар по городу Серакиб, а также селениям Урейнибе, Фаттире, Бсакла и Мелладже.

В Серакибе погибли четыре мирных жителя, а в Мелладже – 5 сельчан.

С начала ноября свои дома в Идлибе из-за непрекращающихся обстрелов и авиаударов покинули еще более 40 тысяч мирных жителей.

Жертвами авиударов ВВС России в октябре стали 75 мирных жителей северо-запада Сирии, в том числе 13 детей.