Вторая группа индийских военных покинула Мальдивы по настоянию местных властей

Вторая группа военнослужащих Индии покинула Мальдивы, таким образом продолжив процедуру вывода нескольких десятков индийских военных, которая должна завершиться до 10 мая.

Вторая группа военнослужащих Индии покинула Мальдивы, таким образом продолжив процедуру вывода нескольких десятков индийских военных, которая должна завершиться до 10 мая.

Как передает Report , об этом сообщил президент островного государства Мохамед Муиззу.

По его словам, вторая группа покинула страну в четверг. "Осталась только одна группа", - приводит его слова новостной портал Edition. "Все иностранные военные уйдут отсюда до 10 мая", - констатировал президент.

Первая группа индийских военных в составе около 25 человек выехала из страны 10 марта. Их замещают гражданские специалисты.

Отметим, что в начале февраля по итогам встречи двусторонней группы высокого уровня стало известно, что Индия и Мальдивы договорились о ряде взаимоприемлемых решений, позволяющих продолжить эксплуатацию индийской авиационной техники, с помощью которой предоставляются гуманитарные и медицинские услуги населению Мальдив. Стороны решили, что правительство Индии заменит свой военный персонал одной из трех авиагрупп к 10 марта, а двух других - к 10 мая.