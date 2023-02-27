Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта

Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе.

Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО состоится 9 марта в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Анкаре.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по встрече трех на тему членства в НАТО в середине марта. Ранее Чавушоглу сообщал, что Анкара возобновляет трехсторонний механизм по членству Швеции и Финляндии в НАТО, очередная встреча ожидается в Брюсселе.

"Хорошо, что встреча состоится в Брюсселе, тем самым НАТО увидит весь процесс и выполнения обязательств со стороны этих стран (Швеции и Финляндии). Третье заседание постоянного механизма с участием Швеции и Финляндии состоится 9 марта", - сообщил он.