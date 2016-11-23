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    Встреча глав МИД "нормандской четверки" пройдет 29 ноября в Минске

    Франк-Вальтер Штайнмайер: Россия и Украина должны сделать существенные шаги для нормализации ситуации в Донбассе

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Франция и ФРГ готовят встречу министров стран "нормандской четверки" 29 ноября в Минске.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Бундестаге.

    "Мы с моим французским коллегой (Жан-Марком) Эйро на прошлой неделе предложили российскому и украинскому коллегам вновь встретиться во вторник на следующей неделе в Минске", - отметил он.

    Глава МИД ФРГ убежден, что Россия и Украина должны сделать существенные шаги для нормализации ситуации в Донбассе.

    "Обе стороны должны наконец-то внести видимый вклад в долгосрочное урегулирование конфликта на Украине", - сказал он, выступая в Бундестаге.

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