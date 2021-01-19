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Вспышка птичьего гриппа в Японии стала самой масштабной в истории страны

Вспышка птичьего гриппа в Японии стала самой масштабной в истории страны Власти уже уничтожили более 6 млн кур в рамках эпидемиологических мер
Другие страны
19 января 2021 г. 11:46
Вспышка птичьего гриппа в Японии стала самой масштабной в истории страны

Выявленная в Японии в ноябре 2020 года вспышка птичьего гриппа стала самой масштабной по числу обнаруженных очагов заражения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на заседании профильных ведомств заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Очаги нынешней вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах, этот показатель стал самым масштабным за всю историю", - передает его слова телеканал MHK. Като отметил, что вспышка также привела к "ликвидации рекордного числа кур".

По данным NHK, японские власти уже уничтожили более 6 млн кур в рамках эпидемиологических мер.

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