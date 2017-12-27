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    Временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии объявлен персоной нон грата

    Соответствующее решение было принято в ответ на действия Каракаса, который объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В МИД Бразилии приняли решение объявить персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо.

    Как передает Report, об этом сообщает "Globo".

    По данным телеканала, соответствующее решение было принято в ответ на действия Каракаса, который объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады.

    Ранее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Делси Родригес заявила, что посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика решили объявить персонами нон грата.

    Она отметила, что данные меры были предприняты в связи с якобы вмешательством Канады во внутренние дела Венесуэлы.

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