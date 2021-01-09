Врач Папы Римского умер от коронавируса

Фабрицио Соккорси, который был личным врачом Папы Римского Франциска, скончался от онкологического заболевания, осложненного коронавирусом.

Фабрицио Соккорси, который был личным врачом Папы Римского Франциска, скончался от онкологического заболевания, осложненного коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщает Vatican News.

"78-летний Романо был госпитализирован в Джемелли с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Сам Папа Римский планирует привиться от коронавируса на следующей неделе.

Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году он окончил университет Ла Сапиенца по специальности "медицина и хирургия". После этого он занимался преподавательской деятельностью - обучал студентов в госпитальной медицинской школе Рима и региона Лацио. Кроме этого, он был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.

Франциск выбрал Соккорси своим личным врачом в 2015 году.