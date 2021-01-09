О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач Папы Римского умер от коронавируса

Врач Папы Римского умер от коронавируса Фабрицио Соккорси, который был личным врачом Папы Римского Франциска, скончался от онкологического заболевания, осложненного коронавирусом.
Другие страны
9 января 2021 г. 21:50
Врач Папы Римского умер от коронавируса

Фабрицио Соккорси, который был личным врачом Папы Римского Франциска, скончался от онкологического заболевания, осложненного коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщает Vatican News.

"78-летний Романо был госпитализирован в Джемелли с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Сам Папа Римский планирует привиться от коронавируса на следующей неделе.

Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году он окончил университет Ла Сапиенца по специальности "медицина и хирургия". После этого он занимался преподавательской деятельностью - обучал студентов в госпитальной медицинской школе Рима и региона Лацио. Кроме этого, он был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.

Франциск выбрал Соккорси своим личным врачом в 2015 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
Армян не пустили в Худавенг
Армян не пустили в Худавенг
6 января 2021 г. 13:23
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi