Впервые с 2010 года в Атлантике образовались три урагана

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Впервые с 2010 года в Атлантическом океане образовались сразу три урагана, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Накануне тропический шторм "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе у берегов Мексики, превратился в ураган. Практически одновременно с этим тропический шторм "Хосе", образовавшийся в Атлантическом океане, был также переведен в категорию ураганов.

Напомним, что ураган "Ирма" обрушился на острова Карибского моря в среду 6 сентября.

В 1893 и 1998 годах в Атлантике действовали сразу по четыре урагана.

Первыми удар урагана "Ирма", которому присвоена пятая категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, приняли на себя островное государство Антигуа и Барбуда. В результате стихии погибли по меньшей мере 8 человек, еще 20 пострадали.

По данным метеорологов, к выходным "Ирма" достигнет берегов Флориды, в этом американском штате готовятся к эвакуации, а метеорологи предупреждают, что этот ураган по силе превосходит "Харви", который обрушился на Техас в августе.

Ожидается, что к пятнице ураган "Хосе" усилится, и ему будет присвоена третья категория мощности. Национальный центр США по слежению за ураганами отмечает, что пока нет причин полагать, что "Хосе" представляет угрозу для людей, так как он действует в открытом океане вдали от побережья и островов. Однако он быстро набирает силу, и его поведение может измениться.