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Впервые Белый дом не опубликует экономические прогнозы

Впервые Белый дом не опубликует экономические прогнозы

Белый дом летом впервые не станет публиковать свой ежегодный прогноз развития американской экономики. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Такое решение относительно доклада помощники президента приняли в связи с высоким уровнем волатильности в экономике США, что затрудняет моделирование экономических тенденций. В документе, который должен был быть опубликован за пару месяцев до президентских выборов, по данным издания, может идти речь о том, что пандемия нового коронавируса привела к серьезному экономическому спаду.

Как правило, Белый дом в июле или августе представляет свой прогноз по безработице, инфляции и темпам экономического роста.

При этом как консерваторы, так и либералы призывают Белый дом опубликовать данный документ, чтобы не создавать прецедент. При администрации бывшего президента Барака Обамы в период мирового финансового кризиса (2008) этот отчет был опубликован, несмотря на низкие показатели.

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