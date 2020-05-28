Впервые Белый дом не опубликует экономические прогнозы

Белый дом летом впервые не станет публиковать свой ежегодный прогноз развития американской экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Такое решение относительно доклада помощники президента приняли в связи с высоким уровнем волатильности в экономике США, что затрудняет моделирование экономических тенденций. В документе, который должен был быть опубликован за пару месяцев до президентских выборов, по данным издания, может идти речь о том, что пандемия нового коронавируса привела к серьезному экономическому спаду.

Как правило, Белый дом в июле или августе представляет свой прогноз по безработице, инфляции и темпам экономического роста.

При этом как консерваторы, так и либералы призывают Белый дом опубликовать данный документ, чтобы не создавать прецедент. При администрации бывшего президента Барака Обамы в период мирового финансового кризиса (2008) этот отчет был опубликован, несмотря на низкие показатели.