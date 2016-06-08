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    ​Возле университета в США произошла стрельба, погиб один человек

    В результате пострадала пожилая женщина и трое молодых людей

    Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы около университета в американском штате Мэриленд.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Boston Globe.

    По данным газеты, стрельба произошла в округе Дорчестер около 13.00 по местному времени (21.00 по бакинскому). Как сообщил офицер полиции Джеймс Кеннели, в результате стрельбы пострадала пожилая женщина и трое молодых людей в возрасте около 20 лет, один из которых скончался.

    Офицер не уточнил, были ли молодые люди студентами. Подробности уточняются.

    Полиция разыскивает злоумышленника.

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