​Возле университета в США произошла стрельба, погиб один человек

Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы около университета в американском штате Мэриленд.

Как передает Report, об этом сообщает газета Boston Globe.

По данным газеты, стрельба произошла в округе Дорчестер около 13.00 по местному времени (21.00 по бакинскому). Как сообщил офицер полиции Джеймс Кеннели, в результате стрельбы пострадала пожилая женщина и трое молодых людей в возрасте около 20 лет, один из которых скончался.

Офицер не уточнил, были ли молодые люди студентами. Подробности уточняются.

Полиция разыскивает злоумышленника.